Во вторник, 18 ноября, в Киеве ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет до +10°, а уже под утро и затем в течение дня температура снизится до +2°...+4°. Ожидается облачная погода, но без существенных осадков.
Ветер изменится на западный и усилится до 7-12 м/с, скорость порывов будет до 18 м/с. Атмосферное давление утром 738 мм ртутного столба, а ближе к вечер повысится до 748 мм.
Погода 18 ноября
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°.
В Тернополе 18 ноября ночью будет +2°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, дождь, ночью +2°, днем +4°.
В Виннице завтра будет +8°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+10°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +10°, облачно с прояснениями дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+14°, дождь.
В Одессе 18 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°, дождь.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+18°, дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +17°, дождь.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +17°.