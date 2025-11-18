Синоптики предупреждают о непогоде в городе.

В Харькове 18 ноября ожидается очень ветреная погода. предупреждение о непогоде обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются и по территории Харьковской области.

"18 ноября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

18 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем повысится до 11-16°. В Харькове сегодня днем также ожидается небольшой дождь. Южный ветер будет оставаться довольно порывистым, 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха 13-15°.

19 ноября прогнозируется облачная погода. Ночью будет идти небольшой дождь, а днем - дождь, местами с мокрым снегом. Ветер перейдет на северо-восточный, 5-10 м/с. В течение суток температура составит от 0 до 5° тепла.

20 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью возможен дождь, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура составит 0-5° тепла ночью и 4-9° тепла днем.

