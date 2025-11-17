По словам Поповича, угроза для этого населенного пункта возрастет, если врагу удастся захватить Ровнополье.

Российские оккупационные войска хотят реализовать для города Гуляйполе Запорожской области сценарий Покровско-Мирноградской агломерации.

Как считает военный обозреватель Денис Попович, враг хочет охватить этот населенный пункт с севера. В комментарии "Громадському Радіо" он пояснил, что окружение украинских сил в привычном смысле этого слова врагу для такого развития событий осуществлять не нужно.

Эксперт объясняет, что изменился сам характер термина "окружение".

"Сейчас не обязательно физически окружать войска или местность. Достаточно перекрыть логистику. При этом физически логистику можно не перерезать: достаточно расставить там "дроны-ждуны" [это беспилотники, которые ждут цель и атакуют ее, когда она приближается], взять под контроль воздух – и все, никто не проскользнет и не пробежит", – сказал Попович.

Обозреватель также упомянул о применении врагом FPV-дронов на оптоволокне. Сейчас эти средства способны залетать на расстояние до 50 километров. К тому же, средства радиоэлектронной борьбы на эти беспилотники не действуют.

По словам Поповича, угроза для Гуляйполя возрастет, если врагу удастся захватить Ровнополье. Уже есть сообщения о присутствии врага в этом населенном пункте. Если оккупанты установят над ним контроль, наносить удары по Гуляйполю дронами и артиллерией им станет легче, поскольку город расположен в низине.

"Занятие врагом любой высоты на местности облегчает врагу контроль над дорогами и возможность атаковать город. Расположение города играет негативную роль для его обороны", – констатировал военный обозреватель.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, вражеские силы продолжают осуществлять давление на город Лиман Донецкой области по всей серой зоне. Отмечалось, что захватчики начали менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана.

Между тем американский Институт изучения войны в своем отчете сообщил, что российские оккупационные войска пытаются окружить Силы обороны в Покровске и Мирнограде Донецкой области.

