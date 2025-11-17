Артистка также вспомнила своего бывшего мужа Дантеса.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заговорила о личном. В частности, она рассказала, планирует ли уже беременность с мужем, Мишей Кацуриным.

Артистка стала участницей рубрики "Звездный блиц" на радио "Люкс ФМ", где коротко ответила на острые вопросы ведущей о ее жизни.

Среди вопросов были и такие, которые заставили Надю зашариться, в частности, о пополнении в семье. Немного подумав, 35-летняя певица четко дала понять, что уже планирует детей.

Также Дорофеева заговорила о своем бывшем муже, певце Владимире Дантесе, с которым разошлась в начале полномасштабного вторжения. У нее спросили, поздравляла ли она экс-обранца с недавней премьерой песни "Почему?". Надя отметила, что нет, как и сам Вова не писал ее относительно нового трека "Япония". Что интересно, исполнители почти в один день презентовали свои работы.

Вместе с тем артистка отметила, что в целом верит в дружбу с бывшими, однако не стало уточнять, поддерживает ли сейчас общение с Дантесом.

К слову, сам Владимир недавно заставил своих фанатов изрядно переживать, поскольку заговорил о своем одиночестве и безответной любви. Певец намекнул, что загадочную возлюбленную после того, как в сети появились слухи о его расставании с Дашей Кацуриной.

