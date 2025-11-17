Наш мозг создает сны по собственным правилам - драматическими, эмоциональными и далекими от реалистичных деталей.

Наши сны могут быть невероятно яркими: полеты, безумные приключения или абсурдные ситуации кажутся вполне реальными. Но несмотря на всю фантастичность ночных сюжетов, исследователи говорят: существует по меньшей мере пять вещей, которые мозг почти никогда не воспроизводит во сне, пишет Daily Mail.

Возглавляет этот список - смартфон. Несмотря на то, что люди проводят в смартфонах часы ежедневно, в сновидениях они появляются крайне редко. Анализ 16 тысяч снов показал: телефоны фигурируют лишь в 3,55% женских и 2,69% мужских записей.

Ученые объясняют: современные гаджеты слишком "молоды" для эволюции, а сны - это древний механизм моделирования угроз, который формировался десятки тысяч лет назад. Поэтому мозг чаще воспроизводит опасности - бури, хищное животное или змея - а не Messenger или TikTok.

Видео дня

1. Текст: слова во снах превращаются в бессмыслицу

Видеть текст - одно, а прочитать его - совсем другое. Ученые говорят, что реальное чтение во сне почти невозможно.

Во время REM-фазы (стадии сна, когда человек видит сны - УНИАН) участки мозга, ответственные за речь, менее активны, поэтому написанное исчезает, искажается или превращается в хаотичные символы.

Хотя некоторые писатели и поэты могут иногда читать во снах, это - редкое исключение.

2. Числа: математика во снах разрушается

Если во сне вы видите экзамен по математике, почти гарантированно цифры расплывутся или начнут меняться.

Сны генерируются "сверху вниз" - мозг создает сцену сам, без реального сенсорного потока, поэтому мелкие детали, как числа или показатели часов, нестабильны.

3. Запахи и вкусы: почти отсутствуют

Как бы вам ни снилась еда - ее вкус вы почти точно не почувствовали.

Лишь около 1% людей описывает запахи во снах, и чуть больше - вкус.

Это может быть связано с тем, что обонятельные пути эволюционно древние и слабо интегрируются с визуальной системой, или тем, что в реальной жизни люди уделяют запахам меньше внимания.

4. Смартфоны и другие устройства

Телефоны не только практически не появляются, но и когда это происходит - выглядят странно: работают некорректно, меню "плывет", экран искажается.

Мозг просто не считает их важными для "эволюционного сценария", который моделируется во снах.

5. Ваше собственное отражение

Смотреть на себя во сне возможно, но... вы почти никогда не выглядите так, как в реальности.

Люди часто видят себя искаженными, другого возраста, с фантастическими изменениями или даже в виде другого человека.

Ученые предполагают, что мозгу сложно точно воспроизвести собственное лицо без сенсорной поддержки извне - поэтому он заменяет его произвольным образом.

Вас также могут заинтересовать новости: