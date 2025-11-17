По его словам, это решение было принято, чтобы избежать окружения.

Ситуация, когда стоит вопрос сохранения личного состава, в войне является нормальной. Поэтому его уход с определенных позиций не является катастрофой.

Об этом в интервью "Украинскому радио" сказал военный обозреватель Иван Тимочко, отвечая на вопрос о причинах отхода Вооруженных сил Украины с позиций возле нескольких населенных пунктов на Гуляйпольщине. Он отметил, что это решение было принято, чтобы избежать окружения.

Тимочко объяснил, что враг, с учетом того, что основные его силы сейчас находятся в районе Покровско-Мирноградской агломерации, пытается расширить свои фланги.

Видео дня

Кроме того, россияне воспользовались туманом и другими условиями и сконцентрировали на этом направлении значительное количество артиллерии.

"А учитывая, что ситуация происходила в пределах малых населенных пунктов, выстроить какую-то жесткую систему фортификации с использованием каких-то крупных промышленных застроек было невозможно, и имея дополнительную информацию о том, что противник готовится обходить наши позиции, было принято решение отходить", – сказал военный обозреватель.

Он подчеркнул, что в войне – это нормальная ситуация, когда стоит вопрос сохранения личного состава.

"Поэтому и была дана команда сохранить личный состав", – добавил Тимочко и отметил, что если есть угроза обхода и разведка докладывает, что концентрация сил и артиллерии врага "превышает ваши возможности в несколько раз, то конечно будут отходить".

"Это не катастрофа. Катастрофа была бы, если бы противник прорвал линию обороны, боевыми порядками зашел в тыл, и было бы большое количество окруженных бойцов. Или если бы противник взял в плен большое количество личного состава или затрофеил технику. Или, скажем, он двигался бы дальше и не имел бы сопротивления".

На вопрос о дальнейшей ситуации вокруг Гуляйполя, он в целом говоря о фронте, отметил, что сейчас "нет глубоких заходов противника в тыл нашим военным, не имеет противник успехов на оперативно-стратегическом уровне, но на тактическом они давят и суют".

"Россияне заявляли, что Константиновку оккупируют до февраля-марта 2025-го года. В ноябре даже к району обороны не подошли. Ну да, Герасимов с Путиным еще несколько недель назад выступали и сказали, что Покровск и Мирноград они якобы оккупировали. Но и до сегодняшнего дня, по сути, не смогли завести линейные подразделения в эти города, а боевые действия там идут по дуге фронта в пределах 50 км. И таких много примеров можно приводить", – констатировал Иван Тимочко.

Ситуация в районе Гуляйполя

Ранее американский Институт изучения войны в своем отчете отметил, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается крайне серьезной. Российские оккупационные войска там продолжают поддерживать интенсивные наступательные операции.

Кроме того, вражеские войска пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.

Аналитики подчеркивают, что недавние российские наступления приближают захватнические войска примерно на восемь километров к северо-востоку от Гуляйполя и на четыре километра к востоку от города.

В то же время представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что недавние российские наступления угрожают отрезать Гуляйполе от основных логистических путей, включая шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Вас также могут заинтересовать новости: