На севере области ожидается мокрый снег.

В Одессе ожидаются опасные погодные явления - на Черном море будет шторм, порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей. В частности, предупреждают об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одессе. Ночью 18 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

"Одесская мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", - отмечают в городском совете.

Людей просят не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников. Кроме того, отмечается, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока - из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Как добавляют в мэрии, есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

"И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", - подчеркивают в пресс-службе.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей также рассказали, что в результате развития активных атмосферных процессов над Европой, в течение следующих 5 суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются неустойчивые погодные условия. В частности, прогнозируются дожди, 19 ноября на севере области осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет, по словам синоптиков, местами порывистый. Температура ночью 5-10°, днем 10-15° тепла, морской воды 12-13°.

"Значительное волнение моря, в дальнейшем легкое", - констатируют в Гидрометцентре.

Наводнение в Одессе

Напомним, в Одессе 30 сентября произошел аномальный ливень, из-за которого подтопило весь город, в некоторых местах уровень воды на улицах достиг нескольких метров. В результате непогоды погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок - горожане захлебнулись в воде. Сотни домов были повреждены, утонули десятки автомобилей, владельцам которых пришлось бросить машины на дорогах, чтобы спастись.

Почти через месяц, 28 октября, уже бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей. Кроме него, фигурантами дела стали еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия и др.

