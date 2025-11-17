Холоднее всего станет на западе Украины.

Во вторник, 18 ноября, погода в Украине испортится. В нашу страну зайдет похолодание и задождит. Сильнее всего похолодает на западе страны, где днем ожидается всего +2°...+4°. Холодно станет также на севере имместами в цетнральной части Украины. В то же время на юге и востоке все еще будет очень тепло, до +13°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +8°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°.

В Тернополе 18 ноября ночью будет +2°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, дождь, ночью +2°, днем +4°.

В Виннице завтра будет +8°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +10°, облачно с прояснениями дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+14°, дождь.

В Одессе 18 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+18°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +17°, дождь.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

18 ноября - какой праздник, приметы погоды

18 ноября - Платона и Романа. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то и зима будет холодная и ветреная.

