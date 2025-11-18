Гранаты прекрасно растут в помещении и обычно начинают плодоносить на 2-3 год.

Многие любят плоды граната, однако мы привыкли, что это южное растение и оно не растет в нашем климате. Однако гранатовое дерево вполне пригодно для выращивания в помещении. Это позволяет наслаждаться его прекрасным цветением и сладкими плодами даже в холодном климате, говорится в статье на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Для выращивания в помещении следует выбирать компактные сорта, которые хорошо растут в контейнерах и дают качественные плоды. Гранату также надо обеспечить питательную почву, дренаж и много солнечного света. Поливать надо умеренно, а цветы опылять вручную для получения плодов.

Инструкции по посадке и уходу за гранатами дали основательница и генеральный директор питомника Тэмми Санс и постоянный эксперт по ботанике Настя Васильчишина.

Выращивая гранат в помещении, важно учитывать, насколько высоким будет дерево. Многие сорта, которые выращиваются на открытом воздухе, например, могут достигать от 3 до 4 метров в высоту, поэтому они не подойдут для домашних условий. По словам Васильчишиной, существуют сорта, которые не превышают 1,8 метров в высоту - например, "Красный шелк". К тому же высоту можно снизить с помощью регулярной обрезки. Тэмми Санс предпочитает карликовые сорта, такие как "Нана" или "Стейт Фейр". "Нана" - это небольшое декоративное растение высотой примерно от 60 до 120 см с ярко-красными цветами. Однако и плоды меньше и менее сочные.

Как сажать гранатовое дерево

Чтобы вырастить гранат дома, лучше всего использовать саженец или укоренить собственный черенок. Выращивание из семян занимает гораздо больше времени и является менее надежным.

Можно выбрать смесь для контейнеров от кислой до нейтральной. Смешайте ее с перлитом и галькой для улучшения дренажа. После посадки саженца или черенка надо поддерживать стабильную влажность почвы, однако не допускать замокания. Черенок можно накрыть пищевой пленкой или стеклянным куполом, чтобы поддерживать влажность и тепло. Время от времени проветривайте его, чтобы предотвратить появление плесени, и убедитесь, что почва полностью не пересыхает.

Инструкции по уходу

Обеспечьте рассеянный свет: во время укоренения избегайте прямых солнечных лучей и обеспечьте растение мягким рассеянным светом.

Гранатовым деревьям нужно не менее шести часов хорошего солнечного света, но еще лучше восемь-десять часов. Каждые несколько недель немного поворачивайте горшок в одном направлении, чтобы растение получало равномерный солнечный свет и не росло перекошено. "Если вы используете лампу для выращивания, расположите ее непосредственно над растением", - говорит Васильчишина. "Вам не нужно будет поворачивать горшок, поскольку лампа будет имитировать солнце".

Во время роста избегайте мест с очень высокой влажностью. Оптимальная влажность составляет от 50 до 55 процентов.

Поливайте регулярно, когда верхний слой почвы высыхает, поддерживая почву постоянно слегка влажной. Следует избегать чрезмерного полива или полного высыхания почвы в течение длительного времени.

Подкармливать гранатовое дерево можно раз в месяц весной и летом. Это способствует цветению и плодоношению.

Легкая обрезка весной помогает сохранить ваше гранатовое дерево компактным, здоровым и с богатой индивидуальностью - даже как комнатное растение.

Опыление цветов

При выращивании граната в помещении естественные опылители не могут до него добраться, поэтому вам придется опылять цветы вручную.

"Для этого используйте мягкую кисть или ватный тампон", - говорит Васильчишина, - "Соберите пыльцу с тычинок мужского цветка, который можно распознать по узкому основанию без вздутия. Мужские цветы часто также немного меньше и имеют форму колокола. Найдите цветок-гермафродит с заметным вздутием у основания и поместите пыльцу на рыльце в центре цветка".

Повторяйте эту процедуру каждое утро для всех только что открытых цветков-гермафродитов.

Сбор урожая

Сбор урожая может занять некоторое время. Интервал может меняться в зависимости от сорта и условий выращивания, но в среднем, по словам Васильчишиной, гранатовому дереву нужно минимум два-три года, а иногда и до пяти лет, чтобы начать плодоносить.

"Гранаты не созревают после сбора, поэтому не спешите", - говорит она. "Вы знаете, что они спелые, когда плоды становятся более угловатыми, ребристыми и тяжелыми. Если постучать, они издают металлический звук".

