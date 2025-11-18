Многие любят плоды граната, однако мы привыкли, что это южное растение и оно не растет в нашем климате. Однако гранатовое дерево вполне пригодно для выращивания в помещении. Это позволяет наслаждаться его прекрасным цветением и сладкими плодами даже в холодном климате, говорится в статье на сайте известной советчицы Марты Стюарт.
Для выращивания в помещении следует выбирать компактные сорта, которые хорошо растут в контейнерах и дают качественные плоды. Гранату также надо обеспечить питательную почву, дренаж и много солнечного света. Поливать надо умеренно, а цветы опылять вручную для получения плодов.
Инструкции по посадке и уходу за гранатами дали основательница и генеральный директор питомника Тэмми Санс и постоянный эксперт по ботанике Настя Васильчишина.
Выращивая гранат в помещении, важно учитывать, насколько высоким будет дерево. Многие сорта, которые выращиваются на открытом воздухе, например, могут достигать от 3 до 4 метров в высоту, поэтому они не подойдут для домашних условий. По словам Васильчишиной, существуют сорта, которые не превышают 1,8 метров в высоту - например, "Красный шелк". К тому же высоту можно снизить с помощью регулярной обрезки. Тэмми Санс предпочитает карликовые сорта, такие как "Нана" или "Стейт Фейр". "Нана" - это небольшое декоративное растение высотой примерно от 60 до 120 см с ярко-красными цветами. Однако и плоды меньше и менее сочные.
Как сажать гранатовое дерево
Чтобы вырастить гранат дома, лучше всего использовать саженец или укоренить собственный черенок. Выращивание из семян занимает гораздо больше времени и является менее надежным.
Можно выбрать смесь для контейнеров от кислой до нейтральной. Смешайте ее с перлитом и галькой для улучшения дренажа. После посадки саженца или черенка надо поддерживать стабильную влажность почвы, однако не допускать замокания. Черенок можно накрыть пищевой пленкой или стеклянным куполом, чтобы поддерживать влажность и тепло. Время от времени проветривайте его, чтобы предотвратить появление плесени, и убедитесь, что почва полностью не пересыхает.
Инструкции по уходу
- Обеспечьте рассеянный свет: во время укоренения избегайте прямых солнечных лучей и обеспечьте растение мягким рассеянным светом.
- Гранатовым деревьям нужно не менее шести часов хорошего солнечного света, но еще лучше восемь-десять часов. Каждые несколько недель немного поворачивайте горшок в одном направлении, чтобы растение получало равномерный солнечный свет и не росло перекошено. "Если вы используете лампу для выращивания, расположите ее непосредственно над растением", - говорит Васильчишина. "Вам не нужно будет поворачивать горшок, поскольку лампа будет имитировать солнце".
- Во время роста избегайте мест с очень высокой влажностью. Оптимальная влажность составляет от 50 до 55 процентов.
- Поливайте регулярно, когда верхний слой почвы высыхает, поддерживая почву постоянно слегка влажной. Следует избегать чрезмерного полива или полного высыхания почвы в течение длительного времени.
- Подкармливать гранатовое дерево можно раз в месяц весной и летом. Это способствует цветению и плодоношению.
- Легкая обрезка весной помогает сохранить ваше гранатовое дерево компактным, здоровым и с богатой индивидуальностью - даже как комнатное растение.
Опыление цветов
При выращивании граната в помещении естественные опылители не могут до него добраться, поэтому вам придется опылять цветы вручную.
"Для этого используйте мягкую кисть или ватный тампон", - говорит Васильчишина, - "Соберите пыльцу с тычинок мужского цветка, который можно распознать по узкому основанию без вздутия. Мужские цветы часто также немного меньше и имеют форму колокола. Найдите цветок-гермафродит с заметным вздутием у основания и поместите пыльцу на рыльце в центре цветка".
Повторяйте эту процедуру каждое утро для всех только что открытых цветков-гермафродитов.
Сбор урожая
Сбор урожая может занять некоторое время. Интервал может меняться в зависимости от сорта и условий выращивания, но в среднем, по словам Васильчишиной, гранатовому дереву нужно минимум два-три года, а иногда и до пяти лет, чтобы начать плодоносить.
"Гранаты не созревают после сбора, поэтому не спешите", - говорит она. "Вы знаете, что они спелые, когда плоды становятся более угловатыми, ребристыми и тяжелыми. Если постучать, они издают металлический звук".
