Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала об интересной и необычной встрече с мужчиной, которая запомнилось ей на всю жизнь.

В комментарии проекту "Тур зірками" 35-летняя артистка вспомнила о свидании с парнем, который очень за ней "упадал". Однажды он пригласил ее на выходных поехать за город и прогуляться по парку. В определенный момент ухажер признался, что они едут в Житомир:

"Я говорю: "А чего в Житомир?" Он говорит: "Щас, я тебе все [объясню]". Короче, мы подъезжаем к мосту, а там банджи-джампинг. А я никогда не прыгала. Мне было так страшно, но я прыгнула, я так кайфанула. Я говорю: "Я хочу еще раз". А это просто были его какие-то знакомые, которые могли организовать это только для меня".

Также Денисенко рассказала о приятном свидании на небольшой яхте в столице. "Вообще я очень люблю яхты. Я классно их переношу. Каждый отдых я стараюсь заказать там какую-то лодочку, чтобы проехаться", - добавила она.

