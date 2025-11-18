Дарья также призналась, о какой процедуре жалеет.

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова откровенно рассказала, как ухаживает за собой и какие инъекции красоты делает.

45-летняя звезда сериалов "Перші ластівки" и "Серце матері" отметила, что никогда не комплексовала по поводу своей внешности. Сейчас она стремится только улучшать то, что имеет от природы. Поэтому обращается к специалистам только для процедур увлажнения и омоложения кожи.

"Среди инъекционных процедур люблю плазма-лифтинг и трансдерму. Уходовые и аппаратные процедуры у меня бывают крайне редко, раз в пару лет - с ними я не подружилась. Делаю массажи - они не только предотвращают застой лимфы, но и гарантируют хорошее настроение. Мне не нужно "идеально". Мне надо лучше, чем есть сейчас", - рассказала Дарья в интервью ТаблоID.

Актриса добавила, что все же есть процедуры, о которых она до сих пор жалеет.

"Я несколько раз пыталась делать уходовые процедуры - массажи лица с сыворотками и тому подобное, но моя кожа этого не любит и реагирует покраснениями. Поэтому я больше не экспериментирую", - подчеркнула Трегубова.

