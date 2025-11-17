Никаких скрытых смыслов за этим не стоит.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему разъём называется USB-C, то никакой загадки тут нет. Буква "C" - это просто следующая буква в линейке разъёмов USB.

Есть USB-A - прямоугольный коннектор, который стоит на каждом компьютере и флешках. Потом появился USB-B - квадратный разъём, который ставят на принтеры, сканеры и внешние диски. Были ещё mini-B, micro-B и другие ответвления для смартфонов до Type-C. А потом, в 2014 году, USB-IF представили новый универсальный разъём, и логично назвали его USB-C.

Буква C обозначает форму и конструкцию разъёма. USB-C сделали компактным, симметричным и двусторонним. Он задумывался как разъём, который станет универсальным для телефонов, ноутбуков, планшетов, зарядок, всего, что есть на рынке.

Но стоит помнить, что форма разъёма вообще ничего не говорит о его возможностях. USB-C может быть медленным, а может работать как полноценный USB 4 или Thunderbolt 4 с огромными скоростями. Визуально отличить 2 таких USB-С нельзя, остаётся только читать спецификацию.

Ранее мы рассказывали, для чего нужны квадратные отверстия на USB. Они не для красоты, благодаря им кабель держится в разъёме.

