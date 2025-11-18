Его строительство стартовало еще в 2006 году.

Самый длинный мост в мире имеет длину в 102 мили (примерно 164 км), и путешествие по нему занимает два часа. Находится это чудо инженерии в Китае.

Большой мост Даньян-Куньшань – это железнодорожный виадук, который соединяет два крупнейших города страны, рассказывает издание Express. Мост, возведенный между Шанхаем и Нанкином, расположен на популярном маршруте скоростной железной дороги Пекин-Шанхай.

Его строительство стартовало еще в 2006 году и продолжалось 5 лет. Стоимость проекта составила 8,5 миллиарда долларов.

"Помимо того, что мост является знаковой достопримечательностью страны, он был построен для защиты территории под ним, которая изобилует реками и рисовыми полями. Большая часть маршрута знаменитого моста пролегает вдоль китайской реки Янцзы", – рассказывает издание.

Большой мост Даньян-Куньшань проходит так, чтобы повторить естественные изгибы реки, поэтому имеет довольно необычную форму. А чуть более 5 миль (8 км) дороги проходит над водами озера Янчен.

До строительства этого моста пассажиры железной дороги проводили в поезде четыре с половиной часа на пути между Нинбо и Цзясином. Теперь же этот путь поезда преодолевают за два часа. Расстояние в 1000 километров между Пекином и Шанхаем преодолеть можно примерно за 4 часа 48 минут.

Китай не застрахован от суровых погодных явлений, поэтому во время строительных работ специалисты приняли меры предосторожности. Мост возводили в соответствии с самыми высокими антисейсмическими стандартами, чтобы обеспечить его полную устойчивость к землетрясениям. Также он может выдержать столкновение с судами, которые ежедневно проходят под этим мостом.

"Кроме значительного повышения производительности региона, новое транспортное сообщение стало своеобразной иконой. Благодаря статусу Большого моста Даньян-Куньшань как рекордного сооружения, посетители пытаются увидеть мост как туристическую достопримечательность", – добавляют авторы.

Другие известные мосты Китая

В сентябре в Китае открыли мост, который называют самым высоким в мире. Строили его три года, и потратили на проект более 300 млн долларов. Мост Хуацзян протянулся через Большой каньон в провинции Гуйчжоу. Он намного выше знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско.

Эта переправа соединяет два района провинции Гуйчжоу. Если раньше на дорогу через каньон водителям приходилось тратить около двух часов, теперь пересечь его можно всего за две минуты.

