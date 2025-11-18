После смерти заемщика его обязательства не исчезают автоматически. УНИАН разобрался, как долги переходят по наследству и в каких случаях их можно не платить.

Иногда люди могут получить в наследство не только имущество, но и кредиты своих родственников. Адвокат Юлия Антонюк рассказала УНИАН, несут ли родственники ответственность за кредит умершего человека, а также объяснила, при каких условиях банк может списать долг.

Что будет, если человек взял кредит и умер?

Кредитный договор не прекращается после того, как должник умер. По общему правилу права и обязанности умершего входят в состав наследства, сам по себе кредит не исчезает. То есть долги передаются по наследству - у нас на законодательном уровне это закреплено статьей 1218 Гражданского кодекса Украины. Чтобы избежать уплаты долга, родственникам достаточно отказаться от наследства.

Кто платит кредит в случае смерти заемщика?

У нас есть наследники первой очереди - это дети умершего, муж или жена, родители. Все эти наследники принимают наследство в равных долях. Например, если у умершего остались жена и двое детей, то каждый из них получит по 1/3 наследственного имущества. А если наследник один, то он получит полностью все имущество, которое ему должно принадлежать либо по закону, либо по завещанию.

Если нет наследников первой очереди, то наследство могут получить наследники второй очереди (родные сестра или брат, бабушка или дедушка) и так далее. Всего у нас есть пять очередей наследования.

В Украине установлен срок на принятие наследства - это 6 месяцев. В течение этого времени родственники умершего должны явиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства, и после этого будет открыто наследственное дело.

После того как истечет полгода с момента смерти лица, нотариус проверит, кто обратился о принятии наследства и определит, кто из родственников получит долю его имущества или долга по закону или по завещанию.

Кредит, как и остальное имущество умершего, делится в равных долях между всеми наследниками, но в пределах полученного наследства. К примеру, если у умершего был кредит на 500 тысяч гривен и у него один наследник, который получил в наследство 300 тысяч гривен, то лицо может вернуть только 300 тысяч долга. Остальной кредит банк обязан списать, если нет других наследников.

Несет ли ответственность жена за кредит мужа?

Жена несет ответственность за кредит мужа и дети отвечают за долговые обязательства родителей, если приняли наследство. Если же родственники отказались от наследства, то долги умершего они не обязаны платить.

Если же родственники по кредитному договору были созаемщиками или поручителями, тогда они несут персональную ответственность согласно условиям, которые прописаны в договоре.

Кроме того, жена может нести ответственность за кредит мужа, если имущество супругов является обеспечением кредита. В таком случае банк может обратиться о взыскании имущества, которое было залогом.

Может ли банк списать кредит? При каких условиях это возможно?

Если наследники отказались от наследства, в состав которого входит кредит, то долг никому из них платить не нужно. Банк такой кредит признает безнадежным и списывает. Также банковское учреждение может списать задолженность, если наследников нет. Еще банк может списать часть долга, которую не покрывает имущество, полученное лицом в наследство.

справка Юлия Антонюк Адвокат Юлия Антонюк - адвокат. Училась в Национальной академии внутренних дел на эксперта-криминалиста. После окончания вуза работала в Киеве следователем. Затем уволилась и пошла работать юристом. Впоследствии начала заниматься адвокатской деятельностью.

