Примерно 125 000 лет эта птица была признана вымершей, но позже ученые заметили нечто необычное.

В эволюции вымирание обычно является окончательным этапом. Если вид объявляют вымершим, это означает, что он исчез навсегда. Тем не менее, есть и исключения.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о птице под названием кювьеров пастушок. Она вымерла, но сумела вновь появиться на свет.

Отмечается, что такие случаи ученые называют "итеративной эволюцией". Это повторное появление похожего вида из той же родовой линии после вымирания.

Как вымерли кювьеровые пастушки

Биолог рассказал, что примерно 136 000 лет назад группа кювьеровых пастушков заселила изолированное кольцо коралловых островов в Индийском океане, известное как атолл Альдабра. Это место было безопасно для этих небольших птиц, в результате чего их крылья уменьшились на протяжении нескольких поколений заметно уменьшились, а мышцы, отвечающие за полет, ослабли. В итоге они полностью адаптировались к жизни на земле.

Как показывают геологические данные, примерно 125 000 лет назад Альдабра была полностью затоплена из-за повышения уровня моря. Вся наземная жизнь была уничтожена, в том числе и кювьеровые пастушки.

Второе пришествие

Трэверс отметил, что уже тысячи лет спустя уровень моря наконец понизился, а атолл Альдабра вновь появился. Природа, в свою очередь, начала все сначала.

В исследовании 2019 года, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, говорится о том, что кювьеровые пастушки повторили точно такой же эволюционный путь, как и в прошлый раз: птицы утратили способность летать в своей новой пустой и заново заполненной экосистеме.

Также в исследовании сказано, что окаменелые кости из обоих периодов помогли подтвердить, что древние вымершие кювьеровые пастушки и современные птицы идентичны по структуре. У обоих видов уменьшены кости крыльев и утолщены кости ног, что является двумя явными признаками неспособности летать.

Необычные чайки с Галапагосских островов

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказывали о галапагосских чайках. Эти необычные птицы охотятся в почти полной темноте и издают странные трескучие звуки.

Галапагосская чайка является единственной в мире чайкой, которая ведет ночной образ жизни. В отличие от своих сородичей, которые обитают либо на побережье, либо на озерах и реках вдали от побережья, она является пелагической морской птицей, живущей в открытом море вне сезона гнездования.

Также в издании поделились, что галапагосские чайки размножаются асинхронно. Каждая пара имеет свой собственный цикл размножения продолжительностью 9-10 месяцев, примерно половину которого она тратит на воспитание одного птенца. Остальное время они проводят вдали от Галапагосских островов, в основном у побережья Перу.

