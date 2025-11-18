18 ноября принято приглашать гостей и поздравлять военнослужащих.

Сегодняшняя дата полна интересных обычаев и украинских традиций на счастье. В Украине 18 ноября - праздник военнослужащих, а на планете проводится мероприятие по защите детей. Верующим стоит помолиться о финансовом достатке и отказаться от мяса.

Какой сегодня праздник в Украине

Несколько известных личностей, связанных с нашей страной, родились 18 ноября - политик и историк Кость Левицкий, художница София Альбиновская-Минкевич, музыкант Георгий Майборода и писатель Дмитрий Мищенко.

Официальный праздник сегодня в Украине - День сержанта ВСУ. Он установлен с целью чествования подвигов военных, которые являются лидерами подразделения, примером для других защитников и основой украинской армии.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю 18 ноября чествовали мученицу Епистимию и святого Галактиона. Новый церковный календарь определяет, какой сегодня церковный праздник теперь стоит отмечать верующим. Это день памяти святого Романа Кесарийского и праведного Платона Анкирского. В молитвах верующие просят у них помощи с деньгами и о легком быту зимой.

Какой сегодня праздник в мире

На планете наступает Всемирный день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Дети беззащитны перед жестоким обращением, поэтому оберегать их - задача всех взрослых.

Других международных торжеств в эту дату нет, но некоторые праздники сегодня отмечаются на уровне других стран - День независимости Латвии и Марокко, День яблочного сидра в США, День флага Узбекистана, День протезиста в Аргентине.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки готовились встречать зиму. Об этой дате придумали такие приметы:

если выпал снег, то хорошо уродят озимые культуры;

сильный холодный ветер сулит заморозки;

если ночью вокруг луны видно круги, то ждите затяжной непогоды.

В давние времена было принято собираться с родными и обмениваться новостями. Считалось, что это укрепит согласие между родственникам. При этом не стоит позволять гостям готовить себе еду и мыть после себя посуду. Очень удачным сегодня праздник считается для любого творчества, рукоделия, ручного труда.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит сегодня грустить, отчаиваться, жалеть себя, иначе станет еще хуже. Не рекомендуется нарушать Рождественский пост. Также наши предки много говорили о том, какой праздник 18 ноября неудачный для долгих путешествий. Люди верили, что в дороге обязательно случится какая-то неприятность.

