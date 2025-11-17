Этот день будет легким для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 18 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит быть искренними с людьми и не бояться перемен. Также следует отстаивать собственную позицию.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - Карта "Восьмерка Жезлов"

Видео дня

День будет быстрым и насыщенным событиями. Появятся новые предложения или возможность сделать прорыв в деле, которое долго стояло на месте. Главное - не колебаться и действовать, когда видите шанс. В отношениях возможен важный разговор. Ваши чувства станут крепче.

Телец - Карта "Император"

Во вторник вы будете особенно сильны в вопросах структуры и организации. Вас могут послушать другие и взять пример. Тельцы способны навести порядок или взять ответственность за свои шаги. В отношениях будет стабильность. Однако можно добавить новых эмоций и приключений.

Близнецы - Карта "Туз Кубков"

Вас ждут эмоциональные события. Это может быть новый интерес к чему-то или романтический момент, который растопит сердце. День благоприятен также для примирений, приятных встреч и искренних разговоров. Стоит проговорить и простить старые обиды. В отношениях с любимым человеком проявите искренность.

Рак - Карта "Семерка Жезлов"

Ракам придется отстоять свою позицию. Возможно, кто-то будет требовать от вас больше, чем вы готовы дать. Однако не бойтесь сказать "нет". В отношениях со второй половинкой возможны также споры из-за бытовых мелочей. Но не следует делать из этого масштабную проблему.

Лев - Карта "Девятка Кубков"

День будет благоприятным для осуществления маленьких желаний. То, что вы долго хотели сделать, может прийти легко и без лишних усилий. Цените этот момент и позвольте себе порадоваться. В отношениях вы излучаете приятную энергию. Любимый человек оценит вашу заботу.

Дева - Карта "Король Мечей"

Во вторник эмоции могут вам мешать. Поэтому лучше полагаться на логику. Также можно обратиться за советом к друзьям. Важные решения могут повлиять на ваше будущее. В отношениях честность поможет избежать недоразумений.

Весы - Карта "Паж Жезлов"

У вас может появиться интересная возможность или новая идея, которая вдохновит двигаться вперед. Этот день подойдет для начинаний. Не бойтесь сделать первый шаг даже, если окружающие будут критиковать. Удача на вашей стороне. В любви легкий флирт может поднять настроение.

Скорпион - Карта "Десятка Мечей"

Скорпионов ждут обновления. Что-то подходит к своему логическому завершению. Это может быть ситуация, которая вас не отпускала долгое время. Однако таким образом освобождается пространство для нового. В отношениях пришло время обсудить будущее.

Стрелец - Карта "Король Жезлов"

Вы почувствуете уверенность и внутреннюю силу вести за собой других. День благоприятен для решительных действий и смелых решений. Возможно, ваша идея понравится коллегам и вы вместе ее реализуете. В отношениях укрепится связь. Ваша вторая половинка сможет приятно удивить.

Козерог - Карта "Шестерка Пентаклей"

Вы сможете получить поддержку или сами станете тем, кто протянет руку помощи другим. Делайте больше добрых дел и делитесь опытом. В финансах возможны небольшие поступления. Но лучше не тратить все сразу. В отношениях будет нежность и взаимопонимание.

Водолей - Карта "Луна"

У Водолеев могут появиться сомнения в собственных силах. Важно не делать выводов в спешке. Доверяйте интуиции, ведь она подскажет правильное направление. В отношениях лучше говорите о своих эмоциях. Партнер/партнерша смогут вас поддержать.

Рыбы - Карта "Тройка Пентаклей"

Ваши усилия заметят другие. День благоприятен для совместной работы и творческих проектов. Вы можете найти единомышленников там, где не ожидали. Возможно, они станут вашими друзьями в будущем. В отношениях уделите больше внимания любимому человеку.

Вас также могут заинтересовать новости: