Экс-сотрудник Пентагона напомнил, что единственный авианосец РФ до сих пор находится в ремонте.

У российского флота есть серьезные проблемы. Из-за провалов со своим единственным авианосцем "Адмиралом Кузнецовым", разрушенной судостроительной отрасли, ограниченного бюджета и войны против Украины Москва фактически утратила способность иметь полноценный надводный флот, особенно авианосный.

Президент Центра военной модернизации Warrior Maven и экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своем материале для National Security Journal рассказал о том, как российский флот на протяжении многих лет сталкивается с трудностями. Он подчеркнул, что для РФ в нем нет острой необходимости, но Кремль отчаянно хочет проецировать глобальную морскую мощь.

По мнению Осборна, если бы РФ хотела конкурировать с США в плане глобальной морской мощи, она не была бы в состоянии сделать это в ближайшие десятилетия. Он признал, что сейчас у Москвы достаточно ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу для Восточной Европы. Тем не менее, чтобы добиться влияния и реализовать свои амбиции за пределами европейского континента, России потребуется гораздо более внушительное военно-морское присутствие.

Влияние РФ в Арктике

Осборн в своем материале отметил, что у РФ есть четкие амбиции в Арктике и Черном море. Он напомнил, что Россия граничит со знаменитым Северным морским путем, который обеспечивает прямой доступ к Арктике, и в последние годы страна неуклонно увеличивает свое присутствие и влияние в этом регионе.

Кроме того, РФ эксплуатирует большое количество ледоколов, но у нее есть только один авианосец, который до сих пор находится в ремонте. Осборн уверен, что Москве потребуется больше авианосцев, если российский диктатор Владимир Путин хочет захватить больше территории и влияния в Арктике.

Экс-сотрудник Пентагона также напомнил, что в последние годы Россия усилила свое присутствие в Арктике, разместив там больше баз, оборудования и персонала. Тем не менее, у РФ нет возможности поддерживать их с помощью проецируемой силы с моря.

Амбиции РФ в Черном море

В Черном море на пути региональных амбиций России стоят Болгария, Румыния и Турция, которые являются членами НАТО, отметил Осборн. Он считает, что возможность наносить авиаудары и запускать крылатые ракеты с Черного моря могут иметь решающее значение в любом конфликте, но Украина уже неоднократно успешно уничтожала российские корабли в этом регионе.

Осборн добавил, что если Россия получит возможность наносить авиаудары с Черного моря, то ситуация вдоль побережья Одессы может значительно измениться. Тем не менее, он уверен, что Москва в ближайшие годы вряд ли получит такую возможность.

