Парень уже не впервые срывает публичные мероприятия.

Суд вынес приговор неадекватному фанату, который напал на Ариану Гранде во время премьеры фильма "Злая. Часть 2" в Сингапуре. Об этом сообщает BBC.

26-летний Джонсон Вэн выбежал на красную дорожку, когда по ней шагали исполнители главных ролей мюзикла. Парень безудержно желал обнять Гранде, чем изрядно напугал звезду. За нее вступилась коллега Синтия Эриво, после чего охрана вывела злоумышленника.

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, можно заметить, как Вен перепрыгивает через барьеры и бежит в сторону артистки. Он схватился за плечи Арианы, прыгая вверх-вниз.

Этот поступок фаната вызвал возмущение в сети. Пользователи требовали немедленного ареста и депортации. В конце концов парня таки осудили.

Сингапурский суд признал виновным Джонсона Вена в нарушении общественного порядка и постановил заключить подсудимого на срок до девяти дней. Парень признал свою вину, из-за чего и получил довольно смягченный приговор.

Как оказалось, австралиец как минимум дважды пытался пробраться на премьеру "Злая. Часть 2", а на его опыте немало сорванных мероприятий и концертов. В частности, он вмешивался в выступления Кэти Перри и The Weeknd, о чем сам хвастался в соцсетях.

К слову, недавно вышел финальный трейлер фильма "Злая. Часть 2".

