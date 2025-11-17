Безморозный период длился с 12 апреля.

В Киеве зафиксировали первые заморозки, что свидетельствует об окончании безморозного периода. Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, 16 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -1,2 градуса.

Климатологи объяснили, что это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 12 апреля - всего 218 дней.

Отмечается также, что средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

"Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня, а рекордно длинный - 232 дня отмечен в 2023 году", - говорится в сообщении.

На этой неделе в Украине состоится "репетиция" зимы

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украину придет сильное похолодание - до минусовых значений температуры и с мокрым снегом.

Так, температура снизится уже с 18 ноября. Впрочем, похолодание продлится всего два дня и с середины недели снова станет теплее. В то же время уже на выходных температура должна снова снизиться.

