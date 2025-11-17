Время и объем применения ограничений могут измениться.

Во вторник, 18 ноября, для бытовых потребителей в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Выключать свет в домах украинцев будут от 1,5 до 4 очередей. Также в течение всех суток для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Видео дня

При этом в "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться. В то же время энергетики отметили, что, когда электроэнергия появляется по графику, украинцам стоит ее экономно потреблять.

Отключение света в Украине

15 ноября российские дроны типа "Герань" атаковали энергообъект в Нежине, что на Черниговщине. В результате 16 ноября ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах был обесточен.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что РФ своими ударами пытается разделить украинскую энергосистему. На Левобережье есть дефицит, но поврежденные подстанции не могут передавать мощности с Правобережья.

Вас также могут заинтересовать новости: