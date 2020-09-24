Бабье лето продолжается: завтра температура в Украине достигнет +28° (карта)
Дожди ожидаются только в одной из областей.
Завтра по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +28°, в Винницкой области возможны дожди. Солнечная погода порадует жителей Сумской области.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ледяные дожди и аномальное тепло: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине
- В Киеве завтра будет немного облачная погода, температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
- В Чернигове также переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу переменная облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, без осадков.
- В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность.
- В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +13°...+24°.
- В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Черкассах ночью +11°, днем +24°, переменная облачность.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +14°...+27°.
- В Одессе 25 сентября облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +28°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
- В Запорожье ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Сумах завтра солнечно, температура воздуха +11°...+26°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Днепре будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Симферополе в пятницу переменная облачность, +14°...+27°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +27°.
- В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +26°.
25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +11°
- Днепр+30°... +13°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+24°... +10°
- Кропивницкий+26°... +8°
- Луганск+27°... +9°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+26°... +12°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+25°... +10°
- Симферополь+27°... +13°
- Сумы+25°... +10°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+27°... +11°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+23°... +9°
- Чернигов+25°... +8°
- Черновцы+24°... +10°
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+16 °
Мин./макс. температура:+13° / +22°
Влажность:84 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат19:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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