Бабье лето продолжается: завтра температура в Украине достигнет +28° (карта)

16:30, 24 сентября 2020
72
0

Дожди ожидаются только в одной из областей.

В Украине продолжается бабье лето / Фото УНИАН
В Украине продолжается бабье лето / Фото УНИАН

Завтра по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +28°, в Винницкой области возможны дожди. Солнечная погода порадует жителей Сумской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ледяные дожди и аномальное тепло: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

  • В Киеве завтра будет немного облачная погода, температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
  • В Чернигове также переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
  • Во Львове в пятницу переменная облачность, ночью +14°, днем +25°. 
  • В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.
  • В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, без осадков.
  • В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность. 
  • В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
  • В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +13°...+24°.
  • В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.
  • В Черкассах ночью +11°, днем +24°, переменная облачность. 
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +14°...+27°.
  • В Одессе 25 сентября облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +23°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +28°, переменная облачность. 
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
  • В Запорожье ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
  • В Сумах завтра солнечно, температура воздуха +11°...+26°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +26°. 
  • В Днепре будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.
  • В Симферополе в пятницу переменная облачность, +14°...+27°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +27°. 
  • В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +26°. 
Погода 25 сентября / УНИАН
Погода 25 сентября / УНИАН

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#погода в Украине#погода на завтра
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
84 %
753 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять