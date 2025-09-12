Дожди практически покинут нашу страну, солнца станет больше, а температура по всей стране будет комфортной.

На выходных, 13 и 14 сентября, погода в Украине стабилизируется и улучшится. Дождей станет меньше - мокро будет лишь местами в западных областях. Солнца станет больше, благодаря чему по всей стране столбики термометров покажут комфортные +20°...+24. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +12°, а днем +23°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +23°, переменная облачность, дождь. В воскресенье ночью +11°, днем +22°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье - переменная облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +12°...+23°. В воскресенье температура будет +11°...+24°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье - переменная облачность, +12°...+24°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +7°, днем +22°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+23°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье температура составит +11°...+23°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +13°...+22°. В воскресенье +13°...+24°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +25°, ясно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +8°, днем +25°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +9°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +9°, днем столбики термометров покажут +21°, облачно с прояснениями, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +12°, днем +22°, пасмурно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +14°, днем +23°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +13°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +15°...+23°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°. В воскресенье - ясно, температура +17°...+21°.

