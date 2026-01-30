На выходных в Украине стремительно похолодает по всей стране

К концу недели осадков не будет, ожидается солнечная, но очень холодная погода.

На выходных, 31 января и 1 февраля, в Украину ворвется очень сильное и резкое похолодание. Температура по всей стране упадет до -9°...-16° днем, а ночью ожидаются морозы до -20°...-23°. В субботу местами еще пройдет снег, а в воскресенье установится ясная, солнечная, но морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -15°, днем -11°. В воскресенье ночью ожидается -22°, а днем -14°, ясно.

Во Львове в субботу ночью -15°, днем -9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -23°, днем -14°, ясно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью -15°, днем -9°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ясно, ночью -23°, днем -14°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -15°...-9°. В воскресенье температура будет -23°...-14°, ясно.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -6°, снег. В воскресенье - опасмурно, -11°...-9°, облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу температура ночью составит -13°, днем -9, пасмурно, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -17°...-12°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -8°, днем -6°, небольшой снег. В воскресенье температура составит -17°...-12°, ясно.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +2°...+4°, мокрый снег. В воскресенье -6°...-4°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +3°, днем +6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -8°, днем -5°, ясно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем -1°, дождь. В воскресенье будет ясно, ночью -13°, днем -10°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем -5°, дождь. В воскресенье - ясно, температура составит -12°, днем -10°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -8°, днем до -11°. В воскресенье ночью температура составит -15°, днем столбики термометров покажут -9°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -10°, днем -7°, пасмурно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит -13°, днем -10°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -8°. В воскресенье - пасмурно, температура -14°...-11°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до 0°. В воскресенье - пасмурно, -7°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью -3°, днем -5°. В воскресенье - ясно, температура -11°...-8°.

Вас также могут заинтересовать новости: