Дождь или солнце? Синоптик рассказала, к какой погоде украинцам следует готовиться на Пасху

Праздник Пасхи 12 апреля в Украине пройдет под аккомпанемент дождей и прохлады.

12 апреля, в Пасху, в Украине практически везде периодически будет дождь, заявила синоптик Наталья Диденко, а также рассказала о ситуации в другие дни. 10 апреля в Украине сохранится холодная погода.

"В ближайшую ночь ожидается похолодание, +1+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса! В течение дня в большинстве областей Украины не намного теплее, максимально +3+7 градусов, в южной части и на юго-востоке +7+11 градусов", – отметила она в своем Telegram-канале.

Ветер в пятницу будет северный, северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. В северных, центральных областях и на Харьковщине – дождь, местами мокрый снег. В южной части, на Луганщине, Донецкой и Днепропетровской областях – дождь. В западных областях – без существенных осадков.

В Киеве 10 апреля ожидается дождь с мокрым снегом. "Ночью +1+3 градуса, на окраинах заморозки 0-3 градуса, завтра днем около +5 градусов", – сообщила синоптик.

Погода на выходных

В субботу синоптическая ситуация в Украине будет без особых изменений. В воскресенье, 12 апреля, в Пасху, в Украине практически повсеместно периодически будет дождь, периодически - прояснения.

"В пасхальную ночь +2+5 градусов, еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет), а днем 12 апреля скромно потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов", - написала Диденко и добавила, что потепление "наберет силу" с 14-15 апреля.

Погода на Пасху и потепление

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, отметила, что погода на этой неделе начнет улучшаться с субботы, однако потепление пока будет не очень значительным.

По ее словам, на следующей неделе, с 14 по 20 апреля, согласно предварительным данным, температурный фон снова может стать апрельским – 11-17 градусов тепла днем.

