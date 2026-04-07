Погода на Пасху: праздник принесет улучшение, но есть нюанс

На следующей неделе, по предварительным данным, в Украину должны вернуться апрельские температуры.

Погода на этой неделе начнет улучшаться с субботы, однако потепление пока будет не очень значительным. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

По ее словам, холодная погода на этой неделе сохранится до субботы. Если в субботу уже будет больше солнца, то температура может достигать +8°...+10°.

"А в воскресенье, по разным оценкам, уже выше +10°. Будет больше прояснений, уже без осадков, и температура составит где-то +11°...+13°. Но утром будет еще прохладно: возможно, +1°...+3°", - рассказала эксперт и не исключила, что днем температура может достичь даже +15°.

Что происходит с погодой в Украине

Голеня пояснила, что после прохождения атмосферного фронта в Украину придет холодный арктический воздух. Поэтому до субботы будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температурный фон составит +1°...+6°. В случае прояснений ночью он может опускаться и до 0 градусов.

Когда вернется апрельское тепло

По словам метеоролога, на следующей неделе, с 14 по 20 апреля, согласно предварительным данным, температура снова может стать апрельской: +11°...+17° днем.

"Вернемся в апрель. А так – у нас мартовская погода ближайшие пять суток", – отметила Голеня.

Похолодание в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украину идет похолодание, которое охватит все регионы. Произойдет понижение температуры вплоть до ночных заморозков.

Кроме того, пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться выпадением мокрого снега, которого не будет только на юге и востоке.

В то же время в социальных сетях уже сообщают, что в Ровенской области и в Луцке выпал град, а в школе села Хиночи сильным порывом ветра повреждена крыша.

