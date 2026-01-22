Синоптики объявили во Львове желтую опасность: что будет с погодой

Предупреждение объявлено и для жителей Львовской области.

На четверг, 22 января, во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 22 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода во Львове

22 января погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Без осадков, только будет наблюдаться слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер будет 3-8 м/с. Днем температура по области составит 0°...-5°, а в самом Львове столбики термометров покажут -2°...-4°.

Погода 22 января в Украине

В четверг, 22 января, в Украине начнут ощущаться изменения погодных условий – антициклон постепенно будет терять влияние. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, первые осадки появятся в юго-западных регионах страны, а вечером местами накроют центральные области и север. В то же время на большей части территории осадков еще не ожидается.

Ночь останется морозной, однако днем температура начнет повышаться. В большинстве регионов столбики термометров покажут -2...-5 градусов, вдоль северных областей местами до -8. В центральной части страны температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 1 тепла, на юге составит 0...+2 градуса, а в Крыму воздух прогреется до +5.

Ветер прогнозируется юго-восточного направления – умеренный, местами с порывами.

Вас также могут заинтересовать новости: