Температура в столице будет комфортной, до +24°.

В понедельник, 8 сентября, в Киеве ожидается комфортная температкра и небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром будет свежо, +17°, а днем воздуз прогреется до приятных +24°. Ожидается переменная облачность, в течение дня пройдет небольшой дождь.

Атмосферное давление 750-752 миллиметра ртутного столба. Ветер подует с северо-востока, 5-10 м/с.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Тернополе 8 сентября ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +11°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +25°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+25°, дождь.

В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +12°, а днем +25°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+28°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +15°, днем +27°.

Вас также могут заинтересовать новости: