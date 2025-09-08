фото Rajesh Balouria / Pixabay

С началом новой недели в Украину зайдут дожди. Осадки ожидаются на крайнем западе, а также во многих областях на левобережье. Температура при этом существенно не изменится - ожидается комфортное тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +25°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
  • В Тернополе 8 сентября ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+25°, дождь.
  • В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +28°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +12°, а днем +25°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+28°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +15°, днем +27°.

8 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

8 сентября - мученика Адриана. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

