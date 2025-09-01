В столице будет сухо, а температура снизится до комфортных значений.

Во вторник, 2 августа, в Киеве станет заметно комфортнее - жары в столице уже не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +17°...+19°, а днем температура будет на 4-5 градусов ниже, чем в понедельник - максимум +26°. Ожидается ясный и практически безоблачный день, без осадков.

Ветер будет с севера, слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно повышаться, 743-745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +15°, днем +29°.

В Луцке будет ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +14°, днем +28°.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +15°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +14°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, ясно.

В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +26°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +27°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 2 сентября - ясно, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет практически бзоеблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +26°, ясно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+26°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

