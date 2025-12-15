В столице будет сухо и нехолодно.

Во вторник, 16 декабря, в Киеве ожидается относительно теплая как для этого времени года погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров покажут +2°...+5°, "минусов" не будет даже ночью. Будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений ослабнет до 5-8 м/с. Атмосферное давление повысится и приблизится к норме, 755-756 мм ртутного столба.

Погода 16 декабря

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 16 декабря ночью будет -2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 16 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем 0°.

