Во вторник, 16 декабря, в Киеве ожидается относительно теплая как для этого времени года погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров покажут +2°...+5°, "минусов" не будет даже ночью. Будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений ослабнет до 5-8 м/с. Атмосферное давление повысится и приблизится к норме, 755-756 мм ртутного столба.
Погода 16 декабря
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Тернополе 16 декабря ночью будет -2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
В Одессе 16 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
В Херсоне во вторник ночью будет +1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +1°...+8°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем 0°.