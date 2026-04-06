Холодный атмосферный фронт испортит погоду в Украине уже завтра, - синоптик Диденко

В Украине уже с завтрашнего дня ожидается ухудшение погоды. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она пояснила, что сегодня-завтра Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и понижение температуры воздуха.
"Завтра, 7 апреля, большая часть нашей территории окажется в тылу этого фронта, то есть придет новая холодная воздушная масса и температура воздуха снизится днем до +6...+9 градусов", – прогнозирует эксперт.
По ее данным, только на юге и востоке будет немного теплее, +9...+13 градусов, но впоследствии похолодание дойдет и туда.
В целом 7 апреля в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.
"Внимание! В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки!" - предупредила Наталья Диденко и добавила, что дискомфортным компонентом ближайшей погоды также будет сильный ветер, штормовые порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве, по словам Натальи Диденко, 7 апреля также ожидается похолодание до +7...+9 градусов и местами будут идти дожди. Кроме того, во вторник в столице ожидается сильный северо-западный ветер.