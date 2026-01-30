На Днепр надвигается 25-градусный мороз: синоптики предупреждают об опасности

Самое холодное будет ночью в течение 1, 2 и 3 февраля.

Сильные морозы ожидаются в Днепре. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"В результате вторжения с севера Европы холодного арктического воздуха и дополнительного охлаждения в поле высокого давления при ясной погоде ночью 1-3 февраля ожидается понижение температуры до 20-25° мороза, днем до 10-15° мороза", - говорится в прогнозе.

Как ожидается, с 4-5 февраля морозы будут постепенно ослабевать.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетики, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта", - предупреждают специалисты.

Морозы в Украине усиливаются - что известно

В период с 1 по 4 февраля в Украине ожидается пик морозов. В ночные часы температура воздуха может снижаться до –20…–28 градусов, а местами и опускаться еще ниже. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, наиболее ощутимые морозы прогнозируются в северных регионах страны, в том числе и в столице. В Киеве самые низкие температурные показатели ожидаются 1 и 2 февраля. В то же время синоптик отмечает, что постепенное ослабление морозов возможно уже с 5 февраля.

Похолодание начнется уже сегодня, 30 января. В течение дня температура в большинстве областей снизится до –2…–8 градусов. Относительно более теплые условия сохранятся только на юге и юго-востоке, где воздух прогреется до +1…+5 градусов.

