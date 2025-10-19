Повышение температуры будет "скромным", о 20 градусах речь не идет, предупредила Диденко.

Ближайшие дни - воскресенье и понедельник - по прогнозу будут самыми холодными, а уже со вторника в Украине станет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Относительно повышения температуры, то как отметила она, "речь не идет о +20 градусов или что-то такое, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается".

"Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10...+14 градусов, а на юге и в западной части во второй половине недели и выше", - отметила Диденко.

20 октября, по ее данным, в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +6...+9 градусов, на юге и на Закарпатье - до +11 градусов.

"Ближайшей ночью в западных областях будет холоднее всего, "минусы" - заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1...+5 градусов", - рассказала синоптик.

Кроме того, по ее прогнозу, в понедельник повсеместно в Украине ожидаются дожди. Исключение составляют западные области, где даже будут "солнечные или звездные прояснения".

"В Киеве 20 октября погода - влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7...+8 градусов... Из ближайшей перспективы - теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября", - добавила она.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Виталий Постригань рассказал, когда в Украине наконец может потеплеть. По его словам, это вероятно только в конце октября. Также Наталка Диденко прогнозировала, что ближе к концу октября температура воздуха может повыситься.

Также мы писали, что из-за погоды в Киеве пока не могут начать отопительный сезон. По информации заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, тепло начнут подавать уже к концу октября, ведь "еще не очень холодно, и учитывая то, что газ сейчас надо очень взвешенно использовать".

