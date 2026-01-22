Укргидрометцентр объявил I уровень опасности: каких областей касается предупреждение

Сегодня ожидается густой туман.

В ряде областей Украины на сегодня, 22 января, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"22 января в западных, северных и южных областях утром туман, видимость 300-500 метров", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода 22 января - прогноз по Украине

22 января синоптическая ситуация в Украине будет меняться, говорят в Укргидрометцентре. Давление будет интенсивно падать, а поступление более теплого воздуха на высотах постепенно приведет к увеличению облачности, особенно днем. Однако существенных осадков еще не ожидается, только на юго-западе страны влажный воздух с Балкан днем приведет к снегу (в Одесской области мокрый снег и дождь). Мороз, по данным синоптиков, будет ослабевать медленно.

Сегодня в Украине будет облачно. Без существенных осадков, только на юго-западе страны днем снег, в Одесской области с дождем. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер 5-10 м/с.

Температура в западных областях днем -6°...-11°, в Закарпатье 0°...+3°. На юге страны воздух прогреется до 0°...+5°. На остальной территории столбики термометров покажут -4°...-9°.

