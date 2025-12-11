Наводнения и оползни, вызванные штормами, унесли жизни более 1600 человек.

Повышенные из-за изменения климата температуры океана подпитывали чрезвычайно интенсивные дожди, которые в последние недели вызвали смертельные наводнения и оползни в Азии. Как пишет The Washington Times, об этом свидетельствует соответствующий анализ - быстрое исследование проведенное организацией World Weather Attribution (WWA). Оно сосредотачивалось на сильных осадках, связанных с циклонами Сенъяр и Дитва, которые накрыли Малайзию, Таиланд, Индонезию и Шри-Ланку в конце прошлого месяца. Ученые установили, что повышенная температура поверхности моря в Северной части Индийского океана добавила циклонам энергии.

Говорится, что наводнения и оползни, вызванные штормами, унесли жизни более 1600 человек, еще сотни остаются пропавшими без вести. Эти циклоны стали очередными в череде погодных катастроф, которые в этом году поразили Юго-Восточную Азию и привели к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

"У нас всегда выпадает много дождя, но никогда такого. Обычно ливни прекращаются в сентябре, но в этом году все очень плохо. Пострадали все регионы Шри-Ланки, а наш - больше всего", - рассказала 59-летняя учительница Шанмугавадиву Аруначалам из горного города Гаттон в Центральной провинции Шри-Ланки.

По данным WWA, температура поверхности моря в Северной части Индийского океана была на 0,2 °C выше средней за последние три десятилетия.

Теплее океан - сильнее циклоны

Без глобального потепления поверхность океана была бы примерно на 1 °C холоднее, отмечают исследователи. Именно теплые воды стали источником тепла и влаги для циклона.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в целом температура на планете сейчас на 1,3 °C выше, чем в доиндустриальные времена XIX века.

"Когда атмосфера теплее, она может удерживать больше влаги. В результате в более теплом мире выпадает больше осадков по сравнению с условиями без влияния изменения климата", - объясняет Мариам Закариах из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона.

Как отмечается, World Weather Attribution - это группа ученых, которые с помощью рецензируемых методов оперативно анализируют связь между экстремальными погодными явлениями и изменением климата.

"Каждый раз, когда мы беремся за исследование, мы четко знаем процедуру", - говорит Закариах. Она уточняет, что предварительные выводы публикуют сразу, но исследование параллельно проходит внутренний пересмотр и рецензирование.

Скорость публикации таких отчетов, по ее словам, позволяет быстро объяснить обществу последствия изменения климата.

"Мы хотим, чтобы люди понимали, почему что-то произошло в их районе, и осознавали причины событий в мире", - добавляет исследовательница.

В этом случае ученые не смогли точно оценить, насколько сильнее изменение климата усилило катастрофу, из-за ограничений климатических моделей для пострадавших островов.

"Накопленный долг планеты"

Глобальное потепление стало "мощным усилителем" смертельных наводнений, тайфунов и оползней, опустошивших Азию в этом году, говорит Джемила Махмуд из малазийского аналитического центра Sunway Centre for Planetary Health, который не участвовал в исследовании ВВА.

"Регион и весь мир оказались на этом пути, потому что в течение десятилетий экономическое развитие ставили выше стабильности климата. Это создало накопленный планетарный долг и привело к нынешнему кризису", - подчеркнула она.

Исследование также показало, что быстрая урбанизация, высокая плотность населения и расположение инфраструктуры в низменных поймах рек значительно повысили уровень риска.

"Человеческие потери от действия циклонов Дитва и Сенъяр являются колоссальными. К сожалению, именно наиболее уязвимые общины испытывают самые тяжелые последствия и имеют самый длительный путь к восстановлению", - отметила Майя Вальберг, технический советник Центра климата Красного Креста и Красного Полумесяца.

Шри-Ланка страдает от крупнейшей катастрофы в своей истории - подробности

Напомним, Шри-Ланка переживает самое большое и сложное природное бедствие в своей истории - циклон Дитва, который унес жизни сотен людей, о заявил президент страны Анура Кумара Диссанаяке. Говорилось, что еще 366 человек считаются пропавшими без вести, а более миллиона пострадали, потому что под водой оказались целые города. Наводнения и оползни охватили более половины из 25 административных округов, в более чем двух десятках пришлось проводить массовые эвакуации. Синоптики предупреждали о новых волнах сильных дождей и дальнейшем наводнении в ряде районов острова.

