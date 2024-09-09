В частности извержение вулкана вылило 150 метрических тонн водяного пара в стратосферу.

15 января 2022 года произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи, в результате чего произошло сильное цунами, которое разрушило дома и унесло жизни четырех человек по всей Тонге. Другим следствием такого явления стало большое количество аэрозоля и водяного пара, который взрыв поднял в небо, пишет Live Science.

Поэтому исследователи решили выяснить, как извержение Хунги повлияло на климат в Южном полушарии в течение следующих двух лет. По их словам, в течение года после извержения эффект охлаждения от вулканических аэрозолей, которые отражают солнечный свет в космическое пространство, был сильнее, чем потепление, вызванное водяными парами, которые удерживают тепло в атмосфере, однако большая часть влияния вулкана рассеялась до конца 2023 года.

"Извержение вулкана Хунга выбросило в стратосферу около 150 метрических мегатонн водяного пара - настолько много, что это повысило глобальный уровень стратосферного водяного пара примерно на 10%. Этот массивный впрыск воды снизил температуру в тропической стратосфере на 4°C в марте и апреле 2022 года. В свою очередь это временное охлаждение создало вторичную циркуляцию, которая привела к снижению уровня озона в течение всего 2022 года", - отмечают в издании. Видео дня

Кроме того, извержение вулкана выбросило в стратосферу от 0,5 до 1,5 метрических мегатонн диоксида серы. Известно, что это вещество образует сульфатные аэрозоли, которые отражают солнечный свет и могут вызвать уменьшение поверхностной радиационной силы, или разницы между входящим и исходящим излучением.

"Это может привести к глобальному похолоданию, если аэрозольная нагрузка достаточно велика, как это было во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, когда было выброшено около 20 метрических мегатонн диоксида серы. Аэрозольная нагрузка от извержения Хунга была не очень большой, и его последствия в основном ограничивались Южным полушарием в 2022 и 2023 годах", - объяснили в материале.

Несмотря на то, что извержение кратковременно повлияло на радиационный баланс Земли, это изменение было очень незначительным, ведь глобальное уменьшение радиационного потока составляло менее 0,25 ватта на квадратный метр в течение 2 лет, прежде чем баланс вернулся к уровню, который был до извержения.

"Это короткое изменение означает, что извержение вулкана Хунга могло вызвать незначительное похолодание в Южном полушарии, но исследователи говорят, что было бы сложно получить такую же информацию только на основе метеорологических наблюдений", - подчеркнули в издании.

Другие научные исследования

Ранее исследователи обнаружили, что загрязнение воздуха связано с увеличением частоты молний во время гроз. Известно, что взаимосвязь между аэрозолями и молниями изучалась и раньше, однако ученые до сих пор пытаются получить надлежащую оценку из-за многих различных атмосферных факторов.

Также сообщалось, что большой участок Атлантического океана охлаждается рекордными темпами. По словам ученых, аномальное холодное пятно, которое ограничивается полосой океана, охватывающей несколько градусов к северу и югу от экватора, образовалась в начале июня после многомесячной полосы самых теплых поверхностных вод за более чем 40 лет.

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