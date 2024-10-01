Ученые спустя два года смогли докопаться до сути того, что именно стало причиной подводного извержения.

Два года назад, 15 января 2022 года, произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга, которое изменило атмосферу Земли на многие годы. В истории это вулканическое событие значится одним из самых крупнейших, хотя ученые и не имели никаких предположений касаемо причин произошедшего.

Сейчас стало известно, что команда сейсмологов под руководством студентов из Австралийского национального университета (ANU) наконец раскрыла причину этого вулканического извержения. Они изучили сейсмические данные, чтобы понять причину извержения. Соавтор исследования и аспирант ANU Цзиньинь Ху заявил:

"Наши выводы подтверждают, что произошел взрыв, возможно, из-за сжатой газом породы, который высвободил энергию, эквивалентную пяти крупнейшим подземным ядерным взрывам, проведенным Северной Кореей в 2017 году".

Эксперт добавил, что в основном раньше считалось, что подводные извержения происходят после взаимодействия горячей магмы с холодной морской водой. Однако их модель предполагает, что событие произошло в результате того, что сжатая газом порода оказалась в ловушке под мелководьем, "как переваренная скороварка".

Другие удивительные факты о нашей планете

Ранее УНИАН сообщал, что озоновый слой "заживает", несмотря на извержение вулкана. Он может восстановиться до уровня 1980-го года лишь к 2066 году над Антарктикой.

Кроме того, движение тектонических плит и континентов меняет Землю до неузнаваемости.

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