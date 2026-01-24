Будут ли магнитные бури на выходных: прогноз на 24 и 25 января (график)

Ученые говорят, что есть вероятность кратковременной магнитной бури, но серьезного шторма не ожидается.

В течение 19-20 января на Земле наблюдалась очень сильная магнитная буря. В тех пор ситуаця постепенно улучшается, но периоды слабой активности все же наблюдаются и будут наблюдаться в ближайшие дни. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена до 500–550 км/с. Из-за этого геомагнитные условия активные и иногда наблюдается слабая магнитная буря уровня G1.

По прогнозу, в течение 24 и 25 такая ситуация сохранится, поэтому на выходных есть вероятность небольшой магнитной бури, но ничего серьезного не прогнозируют.

Земля пережила самую мощную за более чем 20 лет солнечную радиационную бурю - что известно

19 января Земля испытала редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 – самую мощную с 2003 года. На фоне яркой геомагнитной активности и полярных сияний это событие осталось почти незамеченным, хотя имело большое научное значение.

Радиационные бури возникают, когда солнечные вспышки разгоняют заряженные частицы почти до скорости света. За десятки минут они достигают Земли и направляются к полюсам, где проникают в верхние слои атмосферы.

Для людей на поверхности угрозы не было – магнитное поле и атмосфера надёжно защитили планету. По словам физика Тамиты Сков, спектр частиц оказался "мягким" и не достиг земли. Однако на высоте риски возросли: повышенная радиация опасна для астронавтов и спутников.

Радиационные бури отличаются от геомагнитных – они связаны с потоками частиц, а не с возмущениями магнитного поля Земли.

