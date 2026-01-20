20 января Землю накроет самая мощная за последнее время магнитная буря (график)

Ученые предупреждают, что магнитная буря будет класса G4.

На выходных скорость солнечного ветра повысилась из-за связи с высокоскоростным потоком в корональной дыре. Это вызвало умеренное увеличение геомагнитной активности, а сегодня по нашей планете ударит новая мощная магнитная буря.

Как сообщает Британская геологическая служба, 18 января на Солнце наблюдалась длительная солнечная вспышка класса X1.9 и связанный с ней выброс корональной массы в полном гало.

Ожидается, что этот выброс достигнет нашей планеты уже сегодня, 20 января.

Видео дня

Ночью 18 января также наблюдалось извержение филамента. "В результате мы ожидаем значительное повышение уровня геомагнитной активности, при этом, вероятно, будут преобладать условия шторма G3, а также возможны периоды шторма до G4", - предупреждают ученые.

Магнитные бури G4 - что важно знать

Магнитные бури уровня G4 относятся к категории сильных и могут ощутимо влиять как на технологии, так и на самочувствие людей. Во время таких бурь возможны перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем и радиосигналов, а также увеличение нагрузки на энергосети. Полярные сияния при G4 нередко наблюдаются значительно южнее привычных широт.

Для человека магнитная буря G4 может сопровождаться головными болями, слабостью, скачками давления и нарушением сна, особенно у метеозависимых людей. В такие дни важно снизить физическое и эмоциональное напряжение, соблюдать режим отдыха, пить достаточно воды и не перегружать организм. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется внимательнее следить за состоянием здоровья и выполнять рекомендации врача.

