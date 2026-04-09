9 марта будет последний спокойный день перед новой магнитной бурей (график)

Штормить будет минимум два дня подряд.

Сегодня, 9 апреля, магнитных бурь не будет, а уже перед выходными начнется новый шторм. Об этом предупреждает Британская геоологическая служба.

На данный момент скорость солнечного ветра находится на уровне, близком к фоновому. Ожидается, что в течение суток ситуация не изменится.

Однако уже завтра, 10 апреля, скорость солнечного ветра увеличится из-з влияния корональной дыры на Солнце.

"Это приведет к некоторой повышенной геомагнитной активности до уровня манитной бури G1 в течение 10 и 11 апреля", - предупреждают специалисты.

Магнитная буря уровня G1 - что это значит и как защититься

Магнитная буря уровня G1 – это слабое возмущение геомагнитного поля Земли, которое возникает из-за потоков солнечного ветра. Такие явления классифицируются по шкале NOAA, где G1 считается минимальным уровнем.

Обычно буря G1 почти не влияет на технику, но может вызывать лёгкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей – головную боль, усталость или проблемы со сном. Иногда возможны незначительные сбои в работе связи и слабые полярные сияния.

Чтобы снизить влияние, рекомендуется больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и уменьшить физические нагрузки. Также полезно ограничить кофе и алкоголь, чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Для большинства людей такие бури безопасны и проходят незаметно.

