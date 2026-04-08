Новая магнитная буря уже на подходе: когда начнется шторм (график)

Сегодня геомагнитная ситуация еще будет спокойной.

Сегодня, 8 апреля, магнитной бури не ожидается, но совсем скоро ожидается новый удар. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

На данный момент влияние корональной дыры имеет тенденцию к снижению, скорость солнечного ветра близка к фоновому уровню.

Ожидается, что геомагнитные условия будут спокойными 8 и 9 апреля, однако уже под конец 10 числа новый высокоскоростной поток из корональной дыры достигнет нащей планеты.

"Это, вероятно, приведет к некоторому усилению геомагнитной активности до уровня шторма G1, особенно если будут наблюдаться сильные эффекты корональной дыры", - предупреждают специалисты.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей. В такие дни чаще возникают головные боли, усталость, скачки давления и ухудшение сна. Особенно чувствительны метеозависимые люди, пожилые и те, кто имеет хронические заболевания.

В период бурь важно больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и по возможности ограничить физические нагрузки. Также стоит следить за прогнозами, чтобы заранее подготовиться и снизить влияние этих природных явлений.

