9 апреля в Украине станет еще холоднее и заснежит

Погода существенно не изменится, будет пасмурно, холодно и влажно.

Ждать улучшения погоды 9 апреля не стоит. По всей стране четверг будет пасмурный и холодный, ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь и мокрый снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Ровно завтра пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Тернополе 9 апреля ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +3°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Виннице завтра будет +3°...+5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Житомире в четверг ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черкассах завтра ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Одессе 9 апреля - пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +9°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +3°...+5°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°.

9 апреля - праздник, приметы погоды

9 апреля - святого мученика Евпсихия. По приметам, если птицы громко кричат и низко летают, то лето будет засушливым.

