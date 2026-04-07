Будут ли магнитные бури 7 апреля: ученые обновили прогноз (график)

Сегодня и завтра все колебания магнитосферы Земли будут слабыми и незначительными.

В ближайшие дни геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной, без существенных магнитных бурь. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Вчера наблюдались кратковременные периоды повышенной активности из-за остаточного влияния корональной дыры, но уже сегодня, 7 апреля, активность снизится до фонового уровня. Солнечный ветер будет постепенно ослабевать, поэтому магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии без значительных колебаний.

Как сообщается, 8 апреля ситуация останется стабильной – прогнозируется тихая геомагнитная обстановка без бурь.

Видео дня

В целом в ближайшие дни в этот период сильных магнитных бурь не предвидится, а все колебания будут слабыми и кратковременными.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце

Учёные выяснили, что источник магнитных бурь скрыт глубоко внутри Солнце - примерно на глубине 200 тыс. км. Речь идёт о тахоклине - зоне между радиационным слоем и конвективной оболочкой, где формируются мощные магнитные поля.

Наблюдения подтвердили её ключевую роль: здесь возникают потоки плазмы, связанные с 11-летним циклом солнечных пятен. Также установлено, что изменения из глубины доходят до поверхности с задержкой в несколько лет, что поможет точнее прогнозировать солнечную активность.

