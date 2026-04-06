Магнитные бури 6 апреля: ждать ли шторма в начале недели (график)

Кр-индекс сегодня не поднимется выше 4 - что это значит.

Новая рабочая неделя начнется спокойной - магнитных бурь 6 апреля не ожидается. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По прогнозу, Кр-индекс сегодня не поднимется выше 4, а даже самая слабая магнитная буря начинается с отметки 5.

В то же время Британская геологическая служба сообщает, что геомагнитные условия сегодня могут быть активные из-за выброса корональной массы который произошел на Солнце накануне выходных.

Видео дня

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце - что известно

Учёные приблизились к разгадке магнитных бурь, найдя источник мощных процессов внутри Солнца. Исследование показало, что "двигатель" солнечных вспышек и корональных выбросов скрыт примерно на глубине 200 тыс. км под поверхностью звезды.

Речь идёт о тахоклине – переходной зоне между радиационным слоем и конвективной оболочкой. Именно здесь формируются сильные магнитные поля, которые затем проявляются как солнечные пятна, вспышки и вызывают магнитные бури на Земле.

Долгое время учёные спорили, где возникает это поле, но новые наблюдения колебаний Солнца подтвердили ключевую роль тахоклины. В её недрах возникают вращающиеся потоки плазмы с характерным "бабочкообразным" рисунком, совпадающим с 11-летним циклом активности.

Также установлено, что изменения из глубины доходят до поверхности с задержкой в несколько лет, что открывает возможности для более точных прогнозов солнечной активности.

