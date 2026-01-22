Еще две вспышки разразились на Солнце: грозит ли Земле новая магнитная буря (график)

После сильной вспышки 19 января геомагнитная ситуация начинает стабилизироваться.

В течение последних 24 часов на нашу планету воздействовал выброс корональной массы. Это привело к устойчивому повышению геомагнитной активности, которая в целом достигала уровня бури G3, с кратковременным усилением до G4 в ночные часы. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, остаточное влияние этого выброса, вероятно, сохранится в течение 22 и частично 23 января, постепенно ослабевая. Поэтому всё ещё возможны периоды геомагнитных бурь G1-G2, а также нельзя исключать кратковременное повторное усиление до G3 в течение.

Кроме этого, на солнце зафиксировали еще две вспышки класса M, те средние по силе.

Сейчас ученые анализируют их силу и направление. На данный момент неизвестно, вызовут ли они новые магнитные бури на Земле.

Землю накрыла самая мощная за более чем 20 лет солнечная радиационная буря: что это значит

19 января Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 - самую мощную с октября 2003 года.

Солнечные радиационные бури возникают из-за мощных выбросов на Солнце, которые разгоняют заряженные частицы почти до скорости света. За десятки минут они достигают Земли и проникают в верхние слои атмосферы, преимущественно в полярных регионах. Такие бури оценивают по шкале от S1 до S5, и событие 19 января достигло уровня S4 - "сильная".

Опасности для людей на поверхности планеты не было: атмосферa и магнитное поле эффективно экранировали излучение. Однако на большой высоте риски выше: такие бури опасны для астронавтов, полётов над полюсами и спутников, где возможны сбои электроники и потеря данных.

Радиационные бури отличаются от геомагнитных: первые связаны с потоками частиц, вторые- с возмущениями магнитного поля Земли и именно они вызывают полярные сияния и сбои связи.

