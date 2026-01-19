К Земле мчится крупный выброс плазмы, удар возможен уже в ближайшие 24 часа

После вспышки класса X к Земле направился корональный выброс массы. Возможны бури уровня G3-G4 и яркие полярные сияния.

Солнце проявило высокую активность. На Звезде произошла сильная вспышка класса X и быстрый корональный выброс массы (CME), направленный в сторону Земли. По прогнозам, он может достичь нашей планеты уже в течение ближайших суток, сообщает Space.com.

Как сообщается, возможна сильная (G3) или даже очень сильная (G4) геомагнитная буря. В таком случае северные сияния могут быть видны не только в северных широтах, но и далеко к югу.

Прогнозировать воздействие коронального выброса массы сложно: на силу бури влияют скорость, направление и особенно магнитная ориентация выброса. Если магнитное поле CME направлено на юг, оно легче взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая бурю. При северной ориентации значительная часть энергии отражается, и эффект может оказаться слабым. Иногда CME содержит смешанные поля, из-за чего геомагнитная активность становится прерывистой. Точную ориентацию удастся определить лишь при приближении выброса к Земле.

ТАкже на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.9 - это самый высокий класс из возможных. Как сообщается, вспышка вызвала сильные радиопомехи, главным образом над Америкой.

Магнитные бури - что известно

CME - это гигантский выброс плазмы с магнитным полем. При столкновении с магнитосферой Земли он может вызвать геомагнитную бурю уровня от G1 до G5. Бури уровня G3-G4 способны нарушать работу спутников, ухудшать GPS-навигацию и усиливать атмосферное сопротивление для космических аппаратов, а также значительно расширять зону видимости полярных сияний до средних широт.

