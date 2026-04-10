Новая магнитная буря атакует Землю уже сегодня (график)

Сегодня, 10 апреля, на Земле начнется манитная буря, которая продлится минимум два дня. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.
По словам специалистов, сегодня наша планета столкнется с высокоскоростным потоком из корональной дыры на Солнце.
"Это, вероятно, усилит геомагнитные условия до уровней штормов G1 и G2", - предупреждают ученые.
Предполагается, что воздействие корональной дыры продолжится как минимум 10 и 11 апреля, после чего магнитная буря пойдет на спад.
Манитные бури уровня G2 - что важно знать и как защититься
Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, но могут заметно влиять на самочувствие и работу техники. В такие дни люди часто жалуются на головную боль, слабость, перепады давления и ухудшение сна. Особенно чувствительны метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы снизить влияние бури, важно соблюдать простой режим: больше отдыхать, избегать стрессов и физических перегрузок. Полезно пить достаточное количество воды, ограничить кофе и алкоголь. Рекомендуются лёгкие прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Также стоит следить за самочувствием и при необходимости держать под рукой привычные лекарства.