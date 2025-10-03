В ближайшие дни станет теплее, но о бабьем лете речь не идет.

В ближайшие дни в Украине станет несколько теплее, но бабьего лета пока не ожидается. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, 3 октября будет перерыв в дождях и не очень высокая температура.

На выходных, 4 и 5 октября, в связи с выходом следующего южного циклона из Румынии, ожидаются периодические, небольшие дожди и скромное повышение температуры.

Видео дня

"По предварительным прогностическим оценкам, новая рабочая неделя обещает больше тепла и меньше влаги. Однако устойчивой погоды "бабьего лета" еще нужно подождать", - резюмировал специалист.

В октябре в Украине возможно бабье лето. Об этом ранее рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что бабье лето - это длительный период теплой, сухой и спокойной погоды, который наступает после похолодания. Если осенью в течение недели светит солнце, на небе немного облаков, температура комфортная, а ветер слабый, то такие условия считают классическим проявлением бабьего лета.

Согласно традиции, оно чаще всего приходится именно на октябрь.

"Очень надеемся, что оно будет и в этом году, но говорить конкретно не можем, потому что повторяюсь, синоптики составляют прогнозы за 2-3 суток и тенденцию до 5-7", - пояснила Диденко.

По ее словам, разница между регионами заключается только в температуре. Например, на Прикарпатье дневные показатели могут достигать +18...+22°, тогда как в Николаевской или Херсонской областях - до +25...+28°.

Но главное - это солнце, отсутствие дождей и сильного ветра. В любом регионе такие условия можно назвать бабьим летом.

Вас также могут заинтересовать новости: