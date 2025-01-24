Айсберг уже скоро подойдет к острову, который административно является частью заморской территории Великобритании.

Крупнейший в мире айсберг движется к Южной Георгии на юге Атлантического океана, что может поставить под угрозу миллионы пингвинов и тюленей. Триллион-тонная глыба льда "A23a" откололась от ледника еще в прошлом месяце и начала дрейфовать на север, пишет Sky News.

Этот мега айсберг, размер которого вдвое превышает площадь региона Великий Лондон и достигает 40 метров в высоту. Он может приблизиться к острову в течение следующих двух-четырёх недель. Эксперты обеспокоены судьбой этого острова, ибо если айсберг застрянет на мелководье рядом с островом, он может перекрыть жизненно важные пути, по которым пингвины добывают пищу для себя и своих птенцов.

Это заставит пингвинов-родителей плавать дальше, затрачивая больше энергии и принося меньше пищи своим птенцам. Это может "значительно увеличить смертность" среди пингвинов — такая ситуация уже случалась в прошлом, заявляет океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.

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"Южная Георгия — это удивительно богатый с экологической точки зрения остров. Это место размножения огромного количества пингвинов, миллионов пингвинов и тюленей," — отметил он. Хотя в целом этот айсберг не несет значительного риска для популяции пингвинов.

В конце концов, A23a распадётся на более мелкие айсберги и растает, как это обычно бывает с айсбергами.

Другие новости об айсбергах

Ранее УНИАН сообщал про редкое явление, зафиксированное украинскими полярниками. "В этом районе Антарктики постоянно дуют сильные ветры, еще и отчасти с осадками. Но когда наступает затишье, то можно сделать очень красивые фото в океане", - заявляют в в Национальном антарктическом научном центре.

Кроме того, украинские полярники показали уникальный айсберг. Хоть он и очень красиво выглядит, ученые обращают внимание, что эта красота свидетельствует о негативных изменениях климата.

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